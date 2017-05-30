Берлин, 30 мая, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц призвал оказать политическое давление на президента США в ходе саммита G20, пишет 29 мая Der Tagesspiegel.

Гамбург. Место проведения саммита G20 2017

«Дональд Трамп предпочитает политику изоляционизма и использование «права сильного» вместо международного сотрудничества», — пишет Шульц в письме для издания.

Он подчеркнул, что слоган Трампа «America first» — посягательство на принцип свободной торговли, демонтаж ООН, политический шантаж и отказ от международной дипломатии.

«Мы должны действовать в духе политического реализма и не подчиняться логике модернизации Трампа, — отмечает Шульц. — Мы не можем отказаться от наших целей и справедливой формы глобализации».

Тем самым социал-демократ призвал лидеров Большой двадцатки оказать давление на президента США в рамках проведения саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7—8 июля.