Оха, Сахалинская область, 30 мая, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Общественная экологическая экспертиза, проведенная экспертами «Экологической вахты Сахалина» после обращения мэрии Охи, доказала факты незаконного захоронения нефтесодержащих отходов вблизи поселка Тунгор. На пляже в районе Таранная отдыхающие обнаружили перевернутую бочку с ядохимикатами, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» Токсичные нефтеотходы незаконно закапывают вблизи населенного пункта

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«Участок земли, расположенный в 500 метрах юго-восточнее поселка Тунгор на севере Сахалина передан в аренду московскому ООО «Декантер Е», причем, исключительно для захоронения твердых коммунальных отходов. Мы в ходе совместного рейда с представителями Охинской мэрии, обнаружили там совсем другие отходы — грунт темно-коричневого цвета, пропитанный нефтепродуктами. Грунт имеет резкий нефтяной запах», — рассказал руководитель общественной экологической организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По словам местных жителей, во время южного ветра в поселке Тунгор стоит невыносимый, удушливый запах нефти.

«Когда мы, по просьбе мэра Охи Сергея Гусева, прибыли на место, там уже работали два бульдозера, засыпавшие песком нефтеотходы. По нашим данным, эти нефтесодержащие отходы образовались в результате деятельности ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». По договору с компанией их вывозило ООО «Биоэкопром» и накапливало на площадке временного хранения «Одопту» в 8 км от Тунгора. В марте 2017 «Биоэкопром» начал передислокацию токсичной массы на поселковую свалку бытового мусора, что вызвало возмущение местных жителей и множество обращений во все контролирующие инстанции», — продолжил Дмитрий Лисицын.

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Мэрия Охи уже проводила в марте собственную проверку по многочисленным жалобам жителей. Компании «Декантер Е» было выдано предписание о немедленной очистке земельного участка от токсичных отходов. Однако предприятие продолжило свою деятельность как ни в чем не бывало. По обращению экологов и мэрии Росприроднадзор готовит внеплановую проверку деятельности этих компаний.

«Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа уже готовит документацию на расторжение договора на аренду земельного участка с ООО «Декантер Е», — сообщил мэр Охи Сергей Гусев.

Экологи организации «Экологическая вахта Сахалина» отметили, что сахалинская нефтяная компания — «РН Сахалинморнефтегаз» — заказчик услуг ООО «Биоэкопром», также предпринимает усилия по прекращению незаконного захоронения токсичных отходов рядом с населенным пунктом. В «Биоэкопром» направлено требование немедленно вывезти загрязненный грунт с непредназначенного для его хранения земельного участка. В «РН Сахалинморнефтегаз» возмущены поведением нерадивых дельцов.

«В «РН Сахалинморнефтегаз» нам сообщили, что в том случае, если «Биоэкопром» не выполнит требования, компании грозит перспектива, причем, совершенно реальная, попасть в список недобросовестных поставщиков», — подчеркнул Дмитрий Лисицын.

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Между тем, на противоположной, южной части Сахалина, на пляже в районе поселка Таранай отдыхающие обнаружили разлив ядохимикатов.

«Мы увидели «сожженную» какой-то химией траву, почувствовали удушливый едкий запах, увидели бурую маслянистую субстанцию. Источник всего этого ужаса находился неподалеку — большая бочка, из которой вытекала какая-то едкая жижа», — рассказали очевидцы ИА Сахалин. Инфо.

По словам местных жителей, бочка сейчас находится в 5−7 метрах от кромки прибоя и аккурат рядом с забором рыбоперерабатывающего комбината. Судя по внешнему виду бочки — лежит она там давно, следовательно, сложно судить о том, сколько ядовитой жидкости уже попало в море.

В администрации Анивского района признались, что ничего об опасном объекте не знали и обещали немедленно организовать проверку.

Между тем, бесхозные емкости — бочки, цистерны — с ядохимикатами и нефтепродуктами, валяющиеся на берегу моря, для Сахалина не редкость: 22 мая большую свалку горючих материалов обнаружили в районе села Троицкое. Рядом расположены коровник, поля с кормовыми культурами и газопровод

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Как сообщало ИА REGNUM, экологи общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» не раз обращали внимание властей на безобразное отношение различных организаций и предприятий к уникальной природе островного региона. Экологов все больше тревожит состояние хрупких островных экосистем. Рыбаки и военные сливают в море ГСМ, выбрасывают сети, пластик. При этом, как отмечают волонтеры, которые регулярно проводят субботники на морском побережье, до 70% мусора, который море приносит к сахалинским берегам, не российского происхождения.