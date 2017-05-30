Берлин, 30 мая, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призывает «выбирать правильные выражения», когда речь идет о США и их президенте Дональде Трампе, сообщает 29 мая Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Линднер критикует канцлера Ангелу Меркель, а также других немецких политиков, которые «нелестно» высказываются в адрес Трампа после саммита G7, который многие европейские СМИ охарактеризовали как «провальный».

"Когда у нас есть с кем-то разногласия, мы должны вести еще более углубленный диалог, а не дистанцироваться, как это делают многие», — отметил Линднер на одном из мероприятий в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая прошел саммит НАТО, а 26—27 мая — встреча лидеров «Большой семерки».

Ангела Меркель вернулась с саммита G7 разочарованной: она больше не видит США в роли надежного партнера Германии, пишет издание.

«Мы должны знать чувство меры, когда говорим о наших сильных партнерах, и не должны пренебрегать отношениями с ними», — добавил председатель СДП.