Истра, Московская область, 30 мая, 2017, 05:02 — ИА Регнум. В результате урагана 29 мая в Подмосковье оказалась разрушена пирамида, построенная инженером Александром Голодом в Истринском районе возле Новорижского шоссе. Фото и видео с места распространяют очевидцы в социальных сетях.

Simm Пирамида на Новорижском шоссе до обрушения

Как видно на публикуемых кадрах, 44-метровое строение оказалось разрушено до основания.

Сам Александр Голод подтвердил факт обрушения пирамиды. «Как только ветер усилился, всех сотрудников и посетителей из пирамиды вывели. Они в безопасности. Стихия разрушила сооружение», — рассказал он РБК.

При этом он сообщил, что на том же месте уже решено до конца года построить новую, на этот раз 100-метровую, пирамиду. «Проект готов, средства на возведение — около $3−4 млн есть», — сказал Голод.

Одна из так называемых «энергетических пирамид» Александра Голода была возведена возле деревни Козенки на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году и являлась самой крупной из подобных строений. По утверждению инженера, его пирамиды обладают особыми возможностями и способны «облагораживать ауру» окружающего пространства.

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