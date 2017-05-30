Багдад, 30 мая, 2017, 03:26 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек погибли и ещё 24 человека получили ранения в результате взрыва в центре Багдада, передаёт Associated Press.

Багдад

Как заявили представители полиции, взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном рядом с популярным магазином мороженного.

По информации агентства, ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в результате серии взрывов в Ираке, осуществлённых террористами-смертниками, погибли в общей сложности 20 человек, ещё десятки человек получили ранения.

Два террориста атаковали на автомобилях КПП вблизи нефтяных месторождений в южной иракской провинции Басра. Через несколько часов ещё два смертника на автомобилях осуществили взрывы у полицейского участка в Багдаде и на въезде в квартал Абу-Дашир, населённый преимущественно шиитами.

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