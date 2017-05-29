Урумчи, Китай, 30 мая, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Китайско-российская выставка документального кино откроется 6 июня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на Северо-Западе КНР, передает 29 мая агентство «Синьхуа».

Урумчи. Синцзян

В рамках празднования Года обмена между китайскими и российскими СМИ, на выставке будет показано 20 документальных лент двух стран, включая «Вкус Синьцзяна».

Также заявлен Международный документалистский форум, посвященный инициативе «Нового шелкового пути», который пройдет во время выставки. На нем планируется обсудить сотрудничество между Китаем, Россией и странами Азии.

Синьцзянская телевизионная станция также предложит создать международный телевизионный альянс, в который войдут Китай, Россия и некоторые страны Азии.

Напомним, что 17 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин дал распоряжение провести в 2016—2017 гг. Год российских СМИ в Китае и год китайских СМИ в России.