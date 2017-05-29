Москва, 30 мая, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Реальных решений по итогу встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина миру предъявлено не будет. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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«Для чего сделал Макрон это приглашение? Выглядело оно очень необычным. До него его предшественник даже попытался повлиять на отмену визита якобы. Хотя, казалось бы, Макрон и предшествующий президент из одного лагеря, более того — этот птенец вылетел из его гнезда. Он делает некоторый политес, может быть, будут пробрасываться на переговорах вопросы, связанные с «нормандским форматом», с Украиной, более ли менее они будут сконструированы, исходя из решений G7, но реально чего-то такого предъявлено миру не будет», — уверен парламентарий.

«А всё что будет делаться в тиши их переговорных кабинетов, и какие-то пробросы, в том числе со стороны Трампа, они может быть будут объявлены Путину для дальнейшего решения, прежде всего, по Украине», — добавил Леонид Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна заинтересована в продолжении двусторонних отношений с Россией. В частности, Франция намерена продолжать с Россией проекты в научной и аэрокосмической областях.