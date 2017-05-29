Пхеньян, 30 мая, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Власти КНДР подтвердили проведение очередного, уже третьего за месяц, испытания баллистической ракеты. Соответствующее сообщение распространило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

Ранее о запуске ракеты в ночь на 29 мая из района портового города Вонсан заявляли южнокорейские и японские военные.

Сообщалось, что ракета упала в море в 300 км от японских островов, в пределах экономической зоны Японии. Ракета пролетела около 450 километров, а максимальная высота её полёта составила около 100 километров.

По заявлениям военных, эти и другие полученные данные указывают на то, что Пхеньяном была испытана ракета малой дальности типа Scud.

Напомним, 21 мая Северная Корея провела испытания ракеты «Пуккыксон-2», которая преодолела расстояние в 500 км и упала в акватории Японского моря. 14 мая КНДР испытала ракету «Хвансон-12», которая пролетела 787 км, а высота её полёта составила 2111 км.

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