Вашингтон, 30 мая, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готовится отменить ряд указов своего предшественника Барака Обамы, касавшихся смягчения политики в отношении Кубы, передаёт The Daily Caller.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

По информации источников издания, о своих решениях глава Белого дома объявит в июне во время выступления в Майами. О том, какие конкретно указы Барака Обамы могут быть затронуты, пока не сообщается.

Напомним, после победы на президентских выборах Дональд Трамп пообещал, что США разорвут соглашения, заключённые в рамках нормализации отношений с Кубой, если Гавана не приложит усилий для улучшения жизни кубинцев.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказывался за то, чтобы наложить вето на решения Барака Обамы по Кубе. По его мнению, вето должно действовать до тех пор, пока новая администрация США не проведёт собственный обзор политики республики.

Также госсекретарь США заявлял, что Белому дому следует «внимательным образом изучить критерии», по которым Куба была исключена из американского списка государств-спонсоров терроризма.