Красногорск, 30 мая, 2017, 00:29 — ИА Регнум. В Подмосковье в ночь на 30 мая ожидается сильный дождь с градом и ветер порывами до 22 метров в секунду. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

Владимир Васильев ИА Красная Весна После урагана. Москва

«Ночью 30 мая по Московской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе порывами 17−22 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

МЧС предупреждает, что «во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта».

Гражданам рекомендуется в целях безопасности закрыть окна в квартирах, а находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в результате урагана в Москве погибли 11 человек, ещё более 130 человек пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семьям погибших и пострадавшим будут выплачены денежные компенсации.

В Московской области в результате множественных обрывов линий электропередач без электроснабжения остались более 100 населенных пунктов, в которых проживают свыше 18 тысяч человек. Аварийные бригады ведут восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.

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