Тула, 29 мая, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Несколько районов Тульской области остались без электроснабжения в результате урагана вечером 29 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

ГУ МЧС по Тульской области Обрушение кровли у здания РЖД в Туле

В частности, без света остались населенные пункты Веневского района. В течение трех часов, к 21:50,электроснабжение было восстановлено.

Днем сильный ветер стал причиной отключения света в Туле, Алексине и Новомосковске. К вечеру 29 мая электроснабжение удалось восстановить.

Около 18:50 29 мая из-за сильного ветра обрушилась кровля с четырехэтажного здания РЖД в областном центре, на улице Путейской. В результате инцидента никто не пострадал. На место выехали подразделения МЧС России и аварийно-восстановительные бригады.

По сообщению пресс-службы администрации Тулы, по последним данным в ЕДДС города Тулы поступило 42 сообщения от граждан в связи с последствиями урагана. Три бригады работают на ликвидации поваленных деревьев и упавших веток.

Как сообщается, работы будут продолжены и ночью: главное на данный момент — освободить от веток, мусора магистрали.

Три аварийные бригады МКП «Тулагорсвет» проводят обезвреживание поврежденных проводов — на данный момент зафиксирован 31 такой обрыв.

О ходе работ по устранению последствий стихии руководитель регионального МЧС доложил губернатору Алексею Дюмину. Губернатор указал на необходимость быстрого реагирования на последствия стихии, а также призвал региональное управление МЧС привести оперативные группы главного управления и пожарно-спасательных гарнизонов в режим повышенной готовности. А глав администраций — мобилизовать все необходимые ресурсы, работать во взаимодействии со спасателями и энергетиками.

Добавим, что, по прогнозу, сильный ветер, до 24 метров в секунду, ожидается на территории региона и 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая непогода накрыла несколько регионов Центральной России. В Москве жертвами урагана стали не менее 12 человек — люди гибли из-за обрушения деревьев и неукрепленных конструкций.