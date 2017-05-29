Москва, 29 мая, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Семьи погибших от урагана, прошедшего в Москве, а также пострадавшие от него, получат денежные компенсации, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

Мэр российской столицы отметил, что в результате стихийного бедствия погибли 11 человек и еще 70 получили серьезные травмы. Всем пострадавшим от урагана оказывается медицинская помощь.

По словам Собянина, 30 мая на заседании правительства Москвы будет принято решение о выплате и размерах финансовой компенсации.

Сергей Собянин подчеркнул, что потерю близких никакими деньгами не компенсировать и выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших от урагана.

Как сообщало, 29 мая ураганом, прошедшим по регионам Центральной России, повалено около 3,5 тыс. деревьев в Москве.

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил сообщения об 11 погибших от урагана жителях столицы.

По различным данным, в столице России за медицинской помощью после урагана обратились 105 пострадавших.