Москва, 29 мая, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Российская интернет-компания «Яндекс» отвергла обвинение Службы безопасности Украины в якобы передаче менджментом компании личных данных граждан Украины в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО «Яндекс.Украина» обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было <…> Ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса», — заявили в головном офисе компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБУ обвинила менеджмент «Яндекса» в незаконной передаче личных данных украинских граждан в Россию.

Ранее сегодня «Яндекс» заявил, что в его офисах в Одессе и Киеве сотрудники СБУ проводят обыски. По данным украинских СМИ, обыски проходят по статье «Государственная измена».

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