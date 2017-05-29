Киев, 29 мая, 2017, 22:36 — ИА Регнум. В Донбассе наиболее «горячими точками» остаются Донецкое и Мариупольское направления. Противоборствующие стороны ведут спорадические обстрелы с применением танков, тяжелой артиллерии, минометов, вооружения БМП и всего спектра стрелкового оружия. Об этом 29 мая заявляют: официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ 64 раза нарушили режим прекращения огня.

«Как и в предыдущие дни, наибольшее количество обстрелов со стороны противника зафиксировано на Донецком направлении с позиций 72 и 92 омбр. По населенным пунктам Спартак, Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Минеральное, Веселое, Старомихайловка, Крутая Балка, Старомарьевка, шахта «Абакумова», району аэропорта и Петровскому району Донецка было выпущено сто сорок четыре артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 мм, пятьсот восемьдесят четыре мины калибра 120 и 82 мм, сорок восемь танковых снарядов. Кроме того, обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия. На Горловском направлении противник вел обстрелы населенных пунктов Горловка, Гольмовский и Зайцево. С позиций 55 оабр и 53 омбр было выпущено восемь 122 мм артиллерийских снарядов, двадцать две мины калибра 82 мм. Также обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении 36 обр МП вела огонь по населенным пунктам Ленинское, Коминтерново, Григоровка и Саханка из 120-мм минометов и различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждения получили девять домостроений в Старомихайловке, Зайцево и Докучаевске», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства.

«В частности, по данным нашей разведки, за прошедшие трое суток в 92 бригаде ВСУ с занимаемых позиций под Донецком ушли восемь бойцов. В настоящее время предпринимаются меры по их поиску. Также отмечается факт привлечения к поиску беглецов военнослужащих 22 омпб «Харьков» 92 омбр в районе населенного пункта Елизаветовка. Ранее мы уже сообщали, что поиском дезертиров с оружием занимаются переброшенные подразделения СБУ и полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причинами бегства украинских военнослужащих со своих позиций стали: отсутствие понимания целей гражданской войны, слабая организация и контроль со стороны командиров вопросов боевого дежурства, а также ужасные условия службы и низкий уровень материально-технического обеспечения передовых подразделений», — считает Басурин.

Кроме того, официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что вчера киевские силовики три раза нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР 16 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Фрунзе, Молодежное и Смелое. ВСУ при обстрелах применяли 120 и 82 мм минометы, БМП и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 16 мин и снарядов», — сказал Марочко.

По его словам, в Донбассе среди украинских солдат растет число небоевых потерь из-за непрофессионализма и халатности командиров ВСУ.

«Так, 25 мая при проведении занятия по огневой подготовке с военнослужащими 53-й отдельной механизированной бригады на полигоне в районе населенного пункта Николаевка в результате некачественной подготовки к проведению занятия, недостаточного опыта руководителей стрельб, а также халатного выполнения своих обязанностей заместителем командира бригады получили ранения двое военнослужащих. Кроме того, вчера в результате нарушений требований безопасности в ходе погрузки военной техники в первом батальоне 24-й бригады, командиром которой является подполковник Стешко, несколько БМП съехали с железнодорожных платформ и придавили троих военнослужащих», — рассказал Марочко.

По его словам, «началась ротация 24-й отдельной механизированной бригады на подразделения 128-й отдельной горно-пехотной бригады».

«Основной причиной проведения ротации стала низкая укомплектованность подразделений 24-й бригады личным составом, которая составляет около 50−60% в связи с массовым дезертирством. Из бригады военнослужащие бегут от поборов, которыми занимаются офицеры управления бригады, а также неудовлетворительных условий службы», — уточнил Марочко.

Он также напомнил, что Военная прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел в отношении бойцов националистических батальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе за умышленные убийства и изнасилования.

«Вчера украинские средства массовой информации сообщили, что военный прокурор Украины Матиос заявил, что в ведомстве возбуждено несколько уголовных дел против бойцов полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за умышленное убийство. Главный прокурор в своем заявлении был не искренен Он не озвучил, что, кроме того, военной прокуратурой возбуждены также ряд уголовных дел в отношении членов радикально-фашистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые располагаются в населенных пунктах Золотое и Станица Луганская. Им предъявлены обвинения по статьям уголовного кодекса Украины за изнасилование, похищение людей и торговлю оружием», — считает Марочко.

При этом 29 мая Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР информирует, что в селе Валуйское Станично-Луганского района грузинские бойцы убили трех военнослужащих ВСУ, пытавшихся воспрепятствовать мародерству и грабежу населения.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель села Валуйское М. По словам мужчины, 21 мая он стал свидетелем конфликта солдат ВСУ и вооружённых людей с грузинскими флагами на форме. Ссора возникла на почве мародёрства последних: трое украинцев призывали грузин быть «повежливее» и не грабить местное население подчистую. Конфликт закончился пленением украинских солдат. На следующее утро их тела с огнестрельными ранениями нашли в районе Погореловки», — рассказали в министерстве.

«Из общения с украинскими военными заявитель узнал, что в совершении расстрела обоснованно подозреваются грузинские наёмники. Однако проведённое СБУ расследование официальных результатов не дало. От полиции и общественности данный инцидент скрывается», — пояснили в МВД ЛНР.

Также МВД информирует, что командир отделения ВСУ подстрелил своего подчиненного, решив после распития спиртных напитков проверить на прочность выданные бронежилеты.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонила медработник Беловодской центральной районной больницы, гражданка С. Женщина заявила, что 5 мая в медицинское учреждение с диагнозом «проникающее пулевое ранение брюшной полости, алкогольное опьянение» был доставлен некий Черный Игорь Олегович, 1991 года рождения, военнослужащий в/ч В-1428 ВСУ. Как рассказал потерпевший, он вместе со своим командиром отделения Виктором Голованем после выпивки решили проверить на прочность выданные им бронежилеты. Командир отделения приказал потерпевшему надеть защиту и отойти на несколько метров, а сам в это время достал пистолет и выстрелил. Но попал ниже бронежилета», — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко отметил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, семеро — получили ранения и травмы».

Он сообщил, что на Мариупольском направлении основные боевые действия развернулись в Красногоровке (под контролем ВСУ), где войска ДНР задействовали сразу несколько своих отрядов, развернутых в Донецке и его пригородах.

«Противник около 6.30 открыл огонь по жилым кварталам. При этом применялись минометы калибра 82 и 120 мм, танк и другая бронетехника, установка Град-П. Количество выпущенных боеприпасов измеряется десятками. Обстрел продолжался около полутора часов. Украинские войска открывали ответный огонь», — сказал Лысенко.

По его словам, в результате мощного обстрела Красногоровки повреждено или уничтожено 29 зданий, в том числе, больница (отделение скорой помощи и неврологии) и школа, ранены три гражданских лица. Значительные повреждения получила инфраструктура — водопровод и канализация. Водоснабжение уже восстановлено. Полицейские патрулируют город и помогают мирным жителям. При этом ВС ДНР вели минометный обстрел украинских позиций на участке фронта Павлополь — Широкино, в Марьинке и в северной части Волновахского района.

Полковник отметил, что на Луганском направлении основной «горячей точкой» было с.Крымское. Здесь вечером произошел мощный минометный обстрел со стороны ДНР (выпущено 40 мин). Лысенко добавил, что на Светлодарской дуге (Донецкое направление) позиции ВСУ попали под огонь из минометов и танка.

Он также проинформировал, что позиции украинских войск в Авдеевке (под контролем ВСУ) были обстреляны из минометов и артиллерии, а на «Шахте Бутовка» — из 122-мм орудий, развернутых в Ясиноватой (ДНР). При этом по одному обстрелу ДНР осуществила в Зайцево и Песках. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 18 обстрелов со стороны ДНР, из них девять — из тяжелого вооружения.

Напомним, 28 мая главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что из-за посттравматического синдрома у некоторых военных происходит пересмотр ценностей, в результате чего они склонны принимать неадекватные решения и проявлять агрессию.

«Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто им владеет на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием переменной картинки приводит к тому, что просто «плавятся» мозги. К тому же это все происходит на фоне войны», — сказал Матиос.

По его словам, на прошлой неделе силовики задержали двух бойцов Нацгвардии полка «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по подозрению в совершении убийств.

«Они не были на линии АТО, а убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, которые нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защищает государство», — считает Матиос.

По его мнению, все это происходит именно из-за пересмотра человеческих ценностей, усталости от войны и ее последствий.

«Люди, которые имели к этому отношение, днем — реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Матиос.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».