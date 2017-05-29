Москва, 29 мая, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Ураганом, 29 мая прошедшим по регионам Центральной России, повалено около 3,5 тыс. деревьев в Москве, сообщил журналистам столичный мэр Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

По словам Сергея Собянина, предварительные подсчеты говорят о 3,5 тыс. деревьев, поваленных ураганным ветром.

Кроме того, Департамент здравоохранения Москвы подтвердил сообщения об 11 погибших от урагана жителях города.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после урагана обратились 105 пострадавших.

МЧС России в связи с ураганом организовало горячую линию.

Стоит отметить, что ураган, прошедший в Центральной части России, вызвал сбои в графике движения электропоездов на Ярославском, Рижском, Киевском, Горьковском и Белорусском направлениях в Московской области.

В данный момент железнодорожники принимают все необходимые меры для устранения вызванных стихией последствий.