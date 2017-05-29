Собянин: Ураганом в Москве повалено 3,5 тысячи деревьев
Москва, 29 мая, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Ураганом, 29 мая прошедшим по регионам Центральной России, повалено около 3,5 тыс. деревьев в Москве, сообщил журналистам столичный мэр Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, предварительные подсчеты говорят о 3,5 тыс. деревьев, поваленных ураганным ветром.
Кроме того, Департамент здравоохранения Москвы подтвердил сообщения об 11 погибших от урагана жителях города.
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после урагана обратились 105 пострадавших.
МЧС России в связи с ураганом организовало горячую линию.
Стоит отметить, что ураган, прошедший в Центральной части России, вызвал сбои в графике движения электропоездов на Ярославском, Рижском, Киевском, Горьковском и Белорусском направлениях в Московской области.
В данный момент железнодорожники принимают все необходимые меры для устранения вызванных стихией последствий.