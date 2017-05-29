Лондон, 29 мая, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Тигр убил сотрудницу зоопарка, расположенного в 130 километрах к северу от Лондона, заявили сотрудники полиции, 29 мая сообщает Associated Press.

Эжен Делакруа. Тигр атакует молодую женщину. 1856

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Посетители зоопарка Hamerton Zoo Park были эвакуированы, когда тигр напал на женщину. На место происшествия прибыл вертолет скорой помощи.

«Тигр вошел в вольер, когда в нем находилась сотрудница зоопарка. К сожалению, женщина погибла на месте происшествия», — говорится в заявлении полиции Кембриджшира.

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Администрация зоопарка сообщила в полицию о гибели сотрудницы ближе к вечеру 29 мая.