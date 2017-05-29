Набережные Челны, Татарстан, 29 мая, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Завод «КАМАЗ» подписал с филиппинской компанией Lifetruck меморандум о взаимопонимании, в соответствии с данным документом, российский производитель грузовиков может поставить на Филиппины до 2020 года свыше 1000 машин, сообщила 29 мая пресс-служба «КАМАЗа».

КАМАЗ

Подписание документа состоялось на российско-филиппинском бизнес-форуме, проведенном в рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте.

Документ подписали руководитель отдела продаж и сервиса Сергей Афанасьев и глава компании Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско.

График реализации проекта, модельный ряд автомобилей и дальнейшие действия стороны будут согласовывать позже. Пресс-служба российской компании сообщает, что согласно существующей предварительной договоренности на Филиппины будут поставляться модели КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6460 и КАМАЗ-65 117.

Вопросами продвижения продукции «КАМАЗ» на рынке Филиппин будет заниматься Lifetruck, предприятие будет обеспечивать нужды малых и средних предприятий страны. Компании также будут сотрудничать в сфере технического обслуживания машин, дилерская и сервисная сеть будет создана на базе центров филиппинской организации.

Напомним, 22 мая пресс-служба «КАМАЗа» сообщала, что предприятие поставило российской логистической компании ООО «ИТЕКО Россия» 200 тягачей КАМАЗ-5490. Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд рублей.