Луганск, 29 мая, 2017, 22:14 — ИА Регнум.

Представители Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР сообщили 29 мая, что в республике будет введена в обращение почтовая марка в честь Елизаветы Глинки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о Елизавете Глинка (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи» в Москве, 25 декабря 2016 года

«1 июня государственное предприятие Почта ЛНР вводит в обращение художественную почтовую марку «Спасибо, доктор Лиза!», приуроченную к празднованию Международного дня защиты детей», — говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ЛНР.

Представители пресс-службы проинформировали о различных данных новой марки. На специальном знаке почтовой оплаты изображен рисунок—портрет Елизаветы Петровны Глинки, а также нанесен текст: «Глинка Елизавета Петровна», «20.02.1962−25.12.2016», (Почта ЛНР 2017)». На листе дополнительно нанесены купоны с изображением портрета Глинки Елизаветы Петровны с ребенком, а также текст: «Доктор Лиза — добрый ангел детей Донбасса», «Международный день защиты детей». Формат марок: 30.5×39 мм. Размер листа: 136×107 мм. Тираж: 3 000 шт. (600 листов; в 1-м листе — 5 марок). Номинальная цена марок — 32.00 руб.

С начала военного конфликта в Донбассе Доктор Лиза регулярно посещала ДНР и ЛНР с гуманитарными миссиями — передавала продукты питания и медикаменты в больницы. Занималась эвакуацией раненых и больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, а также оказывала гуманитарную помощь непосредственно в районах ведения боевых действий.

Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.