Гатчина, Ленинградская область, 29 мая, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Летом 2017 года город Гатчина станет центром торжеств по случаю 90-летия Ленинградской области. По этому Гатчину сейчас активно приводят в порядок. Однако масштабные работы на объектах музейной, жилищной, социальной и дорожной инфраструктуры города не закончатся после празднования юбилея, а продлятся в течение нескольких лет. Об этом сегодня, 29 мая, в ходе рабочей поездки в Гатчину рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Гатчинский дворец

Губернатор отметил, что подготовка к юбилейным торжествам в ближайшие месяцы позволит серьезно благоустроить Гатчину, однако на этом процесс не остановится. По результатам инспекции стало понятно, какие объекты успеют завершить к празднику, а реконструкция каких продолжится и после юбилея.

«Сразу хочу успокоить гатчинцев — масштабная программа реконструкции, реставрации, начатая в этом году, в этом году не завершится. Она продолжится и в 2019 году, и в 2020 году», — пообещал Александр Дрозденко.

Так, в ближайшее время закончится ремонт центральных магистралей города, уже созданы новые парковочные места, модернизирована система уличного освещения. Успеют к 90-летию Ленобласти завершить и реставрацию памятника федерального значения Коннетабль (обелиск на центральной площади города), являющегося символом Гатчины.

Коннетабль мы с высокой долей вероятности сдадим ко Дню Ленинградской области. Там есть сложности с фундаментными работами и монтажом обелиска, но они практически решены. Нам могут помешать погодные условия, необходимо, чтобы камень успел высохнуть. Но в этом году Коннетабль в Гатчине уже будет. После этого начнется реставрация каменного ограждения вокруг обелиска», — пояснил Дрозденко.

А вот по стадиону «Спартак», по словам губернатора, в этом году будет завершено только проектирование. Поэтому, даже если до конца года удастся провести конкурс, строительные работы начнутся уже в 2018 году.

Задача, которую я ставлю пред администрацией, сделать полноценный стадион с хорошими зрительскими местами, хорошими раздевалками, бытовыми условиями для спортсменов. Чтобы при пиковых нагрузках стадион мог вместить в себя 5 тысяч зрителей. Это возможно при установке дополнительных трибун», — отметил Александр Дрозденко.

Губернатор также сообщил, что региону все-таки передадут от Минобороны здание военно-морского архива, реставрировать его будут в 2018—2019 годах.

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Кроме того, будет приведен в порядок Приоратский парк. Правда, по словам Александра Дрозденко, документы для передачи парка в собственность региона будут оформлены не раньше, чем через два месяца.

Глава региона инспектировал ход работ по благоустройству города к юбилею Ленобласти очень тщательно. Особое внимание он заострял на объектах, мимо которых через два месяца будет двигаться праздничное шествие в честь 90-летия региона.

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Один из памятников Гатчины — Смоленские ворота на Киевской улице — губернатор попробовал очистить от грязи при помощи влажной салфетки. Понимая, что эту достопримечательность не успеют отреставрировать ко Дню рождения Ленобласти, предложил хотя быть отмыть памятник.

Необходимо не только в новой части города (в микрорайоне Аэродром), и в центральной части города, где будет проходить шествие, делать ремонтные работы. В целом задача такова, чтобы именно в этом году заложить старт больших работ по реставрации и реконструкции. Мы говорили, что где-то в 2020 году приступим к строительству окружной дороги вокруг Гатчины. Самое главное, что Гатчина преображается, работы ведутся», — резюмировал Дрозденко.

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Напомним, 17 марта 2017 года в ходе рабочей поездки в Гатчинский район губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о намерениях осуществить переезд областного правительства из Санкт-Петербурга в Гатчину. По его словам, переезд может состояться в пятилетний период — к 2022 году.