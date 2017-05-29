Каир, 29 мая, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Сергей Шойгу отметил, что Египет стремится оснастить свои вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства.

Минобороны России Сергей Шойгу и Седки Собхи

Министр обороны России подчеркнул, что Москва неизменно предлагает египетским друзьям все «самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества».

По словам Сергея Шойгу, оборонные ведомства России и Египта планируют активизировать взаимный обмен военнослужащими для их обучения, а также проработают увеличение количества совместных военных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 29 мая прибыл в столицу Египта.

Переговоры Сергея Шойгу с министром обороны Египта Седки Собхи будут проходить как в двустороннем формате, так и с участием глав дипломатических ведомств Египта и России.