Варшава, 29 мая, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Иоанна Вронецкая приняла в Варшаве делегацию представителей Иракского Курдистана, передает пресс-служба МИД Польши. В переговорах приняли участие главный советник президента автономии Хемин Хаврами и руководитель Европейской секции Демократической партии Курдистана Амир Гргес.

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«Польша с симпатией и удовлетворением наблюдает за политической, экономической и культурной деятельностью регионального правительства Курдистана. Мы твердо поддерживаем курдскую автономию в Республике Ирак и в соответствии с иракской Конституцией, — подчеркнула Вронецкая. — Рассчитываем, что Ирак станет первой страной, откуда будут выдворены экстремисты из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Надеемся, что после войны в Ираке будут разработаны стабилизационные механизмы и нормализация социально-экономической жизни».

Курдские гости находятся в Польше в ознакомительной поездке, организованной министерством иностранных дел по просьбе польского консульства в Эрбиле. Во время своего пребывания они посетят Варшаву и Краков, где помимо бесед с руководством центральных и местных властей встретятся с представителями НПО, университетов и аналитических центров, занимающихся курдским вопросом.