Кишинёв, 29 мая, 2017, 21:33 — ИА Регнум. «Пророссийский» президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду, представляющие «проевропейскую» Демократическую партию Владимира Плахотнюка, выработали общую позицию и план действий по присоединению Приднестровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM, свое «общее видение» руководители Молдавии представили на состоявшейся 29 мая встрече с главами дипломатических миссий — участниками переговорного формата «5+2» по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта.

Герб Приднестровской Молдавской Республики

Собеседники обсудили ситуацию в переговорном процессе и его перспективы, в том числе меры по подготовке к проведению новой встречи в формате «5+2».

Представители Кишинева заявили о намерении предпринять в ближайшем будущем некие действия для «обеспечения положительной динамики» переговорного процесса. «Было повторно указано на общее устремление молдавских властей к поиску новых компромиссных решений по самым насущным проблемам повестки переговоров, изложенным в Берлинском протоколе, а также в рамках диалога между Кишиневом и Тирасполем», — говорится в совместном пресс-релизе Додона, Канду и Филипа.

«В свою очередь, главы дипломатических миссий приветствовали усилия руководства Республики Молдова по приданию нового импульса процессу приднестровского урегулирования, а также подтвердили готовность содействовать в качестве посредников и наблюдателей в достижении в данном процессе конкретных результатов, способных улучшить жизнь рядовых граждан, а также способствовать сближению между двумя берегами Днестра», — отмечается в документе.

Во встрече принимали участие посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин, а также послы Украины, США, глава миссии ОБСЕ в Молдавии и глава делегации ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон ранее поддержал введение на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Додон, отметим, является открытым сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет.

В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».