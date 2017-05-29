Калининград, 29 мая, 2017, 21:24 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 29 мая, на базе ГТРК прошла первая гуманитарная олимпиада «Умники и умницы». Почетным гостем финала стал бессменный ведущий телевикторины Юрий Вяземский.

Gov39.ru Медали для «умников»

По результатам творческого эссе и очного собеседования были отобраны девять финалистов («агонистов»), а также 33 «теоретика». Десятиклассники принимали участие в конкурсах «Пролог», «Агон», «Эпилог», демонстрируя свои знания на тему «Калининград — время советское: образование, литература, космос».

«Я очень удивлен высоким уровнем организации, широтой знаний ребят, их мотивацией, нацеленностью на работу и результат, — прокомментировал Вяземский. — Я рад, что и Калининград присоединился к нашему движению».

«Очень рад, что наши десятиклассники проявили большой интерес к участию в первой гуманитарной олимпиаде, — продолжил врио губернатора Антон Алиханов. — Более ста ребят написали эссе и прошли очное собеседование. Несомненно, такое состязание должно проводиться ежегодно в регионе. Это позволит реализоваться школьникам, увлекающимся гуманитарными науками, открыть новые имена среди талантливой молодежи».

Победителем телевикторины стал десятиклассник Даниил Коваленко из ШИЛИ (школа-интернат лицей-интернат). Призерами первой региональной гуманитарной олимпиады стали ученица гимназии №40 г. Калининграда Татьяна Колобакина и ученик лицея №23 Михаил Коробченко. Все трои будут представлять регион в телевикторине «Умницы и умники».

Кроме того, по решению Вяземского были отобраны ещё три участника для федеральной программы. Это десятиклассники из гимназии №40 Василий Мека и Софья Хмелинская, а также ученик ШИЛИ Никита Сараневич. Как отметил бессменный ведущий телевикторины, такую большую квоту он выделяет впервые.

Кроме того, Балтийский федеральный университет предоставил 33 «теоретикам» грамоту, дающую право на один дополнительный балл в портфолио, призерам — два дополнительных балла, победителю — четыре дополнительных балла при поступлении.