Барселона, Испания, 30 мая, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Речь идет о готовящемся каталонскими индепендистами совершенно секретном законе «О мгновенном переходе и юридическом обосновании». Если эта норма будет принята, то процесс выхода Каталонии из Испании может быть начат каталонскими властями в одностороннем порядке. На то, чтобы выйти из состава Испании, Каталонии потребуется лишь два месяца. И к референдуму это не будет иметь никакого отношения, все произойдет с ним или без него.

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

На эту информацию немедленно последовала реакция испанских политиков и СМИ. Зазвучали слова «шантаж» и «подготовка государственного переворота». Понеслись аргументы о жестких диктатурах и напоминания о том, что Испания — демократическая страна и правовое государство. Власти изменили тон и повысили голос. Риторика перестала быть обтекаемой и толерантной и оказалась жесткой и конкретной.

И даже король Испании сменил привычный стиль поведения, посуровел и стер с лица улыбку.

В чем состоит взбудораживший Испанию «секретный план мгновенного обретения независимости», читайте здесь: Испания на пороге чрезвычайного положения и гражданской войны?

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