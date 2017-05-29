Москва, 29 мая, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Обвинения в клевете, выдвинутые президентом Франции Эммануэлем Макроном в адрес информагентств RT и Sputnik, до сих пор не подтверждены ни одним примером, прокомментировала заявления Макрона главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Напомним, в ходе пресс-конференции, прошедшей по итогам переговоров президентов России и Франции, Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik были лишены доступа к его избирательному штабу из-за того, что «распространяли ложную информацию и клевету».

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона и его обвинениями в адрес российских СМИ.

Избирательный штаб Макрона ранее обвинил российские телеканалы Sputnik и RT в распространении информации о его офшорном счете на Багамах. Представители телеканала Sputnik официально назвали эти обвинения фальшивыми, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что пресс-секретарь Макрона до сих пор не смог представить ни одного примера «распространения ложных новостей» в исполнении российских телеканалов.