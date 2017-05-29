Париж, 29 мая, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Франция применит «репрессии», если в Сирии будет нарушена красная линия — применение химического оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, 29 мая сообщает Reuters.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном

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«Любое использование химического оружия приведет к репрессиям и немедленному ответному удару», — заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что его целью является борьба с терроризмом в Сирии, он хотел бы работать с Путиным в этом направлении.

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Напомним, администрация США выдвинула бездоказательные обвинения властей Сирии в применении химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб в ночь на 7 апреля.

Военные США получили приказ нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому «Шайрат», с которого взлетали самолеты, якобы сбросившие химическое оружие. В результате американского ракетного удара пострадали не только военные, но и мирные сирийцы.