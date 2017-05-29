Липецк, 29 мая, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Одиночный пикет проводила Наталья Пыркина, представитель Липецкого регионального совета «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС). Местом проведения акции была улица Советская: участница акции расположилась прямо перед приемной регионального уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой.

Липецкое региональное отделение «Родительского Всероссийского Сопротивления» Наталья Пыркина, представитель Липецкого регионального совета «Родительского Всероссийского Сопротивления»

Как уже сообщало ИА REGNUM, общественники обвиняют Кузнецову в проювенальной позиции, которая может привести к тому, что детей будут изымать из их семей незаконно. Проанализировав по поручению президента практику изъятия детей, Кузнецова заявила, что «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей», хотя общественники с этим категорически не согласны. По мнению родительских организаций, этот доклад появился после не проводившейся на самом деле проверки, а Кузнецова пытается обмануть президента и общественность. Также Кузнецова ездила «перенимать опыт» в Финляндию — страну с самой жестокой ювенальной политикой.

Много вопросов вызывает новая Национальная десятилетняя стратегия «в интересах детей», которую собираются принять без общественного обсуждения. Ее текст и авторы не разглашаются. В знак протеста РВС организовало серию пикетов, которые проходят по всей России.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Липецкого регионального отделения РВС Юрий Алексеев, пикет вызвал интерес не только у липчан и представителей СМИ, но и у сотрудников аппарата липецкого омбудсмена, с которыми организаторы пикета проговорили больше двух часов.

«Нас пригласили на беседу, мы два часа общались с заместителями Кураковой — объясняли цель нашего пикета. Мы рассказали, что обеспокоены… Соглашение с Финляндией заключено, но оно нигде не публиковалось, не обсуждалось. Пикет направлен против приема Национальной стратегии действий в интересах детей, которая, как планируется, будет действовать с 2017 по 2027 год. Нас возмущает, что она принята без обсуждения с общественностью», — рассказал Алексеев.

В беседе приняли участие начальник отдела уполномоченного по правам ребенка Липецкой области Татьяна Губина и замначальника отдела Оксана Малютина. Они рассказали, что в первом квартале 2016 года было изъято семь детей, в первом квартале 2017 года — четыре ребенка, и в отношении одного из них родителей лишили родительских прав.

Активистов заверили, липецкий омбудсмен всегда действует в интересах ребенка. Однако у представителей РВС обобщающая статистика по России вызывает беспокойство. Случаи, когда законы направлялись семьям во вред, общественникам тоже известны. Поэтому они настаивают, что до принятия решений такие проекты должны обсуждаться. «Сначала должно быть обсуждение законов на общественной площадке, потом законы принимаются и их нужно выполнять, а не пытаться снова «протащить» ювенальную систему», — заявили в РВС.

Обсудив новую Национальную стратегию, Алексеев и Пыркина передали региональному детскому омбудсмену Людмиле Кураковой копию открытого письма, которое председатель РВС Мария Мамиконян адресовала уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой. Напомним, она в знак протеста против новой стратегии вышла из Общественного совета при уполномоченном. Еще 75 родительских организаций обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на работу Кузнецовой и также покинули Общественный совет при омбудсмене.