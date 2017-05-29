Калининград, 29 мая, 2017, 21:05 — ИА Регнум. В центре Калининграда сегодня, 29 мая, прошёл пикет в поддержку всероссийской акции протеста в отношении позиции уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой. В мероприятии приняли участие активисты регионального отделения «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС), передает корреспондент ИА REGNUM с места события — площади Победы напротив православного Храма Христа Спасителя.

Елена Клинцевич из Родительского всероссийского сопротивления в Калининграде

Пикетчики держали плакаты с надписями — «Владимир Владимирович, не подписывайте Стратегию в интересах детей без обсуждения её с общественностью!», «Кузнецова, стратегия в интересах детей готовится для всех, но народ не в курсе», «Не надо подарков к 1 июня!» с изображением Троянского коня.

«Пользуясь своим имиджем православной и тем, что она жена священника и многодетная мать, тем не менее Кузнецова идет на поводу у ювенальщиков, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального отделения РВС Елена Клинцевич. — К 1 июня она намерена предоставить на подпись президенту России стратегию в интересах детей, но по европейскому образцу и под диктовку Евросоюза».

«Национальной стратегия на срок 10 лет «в интересах детей» подаётся главе государства без какого-либо обсуждения с общественностью, а настоящие авторы «десятилетки детства», равно как и текст новой стратегии, тщательно скрываются», — сказала калининградский представитель РВС.

«Прохожие останавливались, даже подошел охранник на площади Победы, задавали вопросы о сути протеста, — продолжила Клинцевич. — Как выяснилось в ходе общения, почти все знают о том, что такое ювенальная юстиция и относятся к ней крайне негативно, но никто не слышал о том, что принимается новая стратегия. Причем, при непосредственном участии уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой».

Инициатор протестной акции в Калининграде подчеркнула, что «на этом фоне детский омбудсмен занялась активным налаживанием «обмена опытом» с финскими коллегами». «В ходе поездки Кузнецовой в Финляндию из ее уст так и не прозвучало ни одного заявления и оценок относительно судеб детей, изъятых финскими органами опеки у российских матерей, и подобных действий опеки», — отметила Клинцевич.

ИА REGNUM дополняет, что представители родительских организаций не раз отмечали зависимость продвигаемого в РФ данным документом курса от чуждых России иностранных идей и схем в семейной политике.

Завтра, 30 мая, калининградские общественники продолжат акцию протеста против «проювенальной» позиции детского обмудсмена.