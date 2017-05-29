Париж, 29 мая, 2017, 21:05 — ИА Регнум. «Визит Владимира Путина — последнее испытание дипломатического характера и стойкости Эммануэля Макрона, — считает британская The Telegraph. — На минувшей неделе Макрон выдержал испытания саммитами G7 в Таормине и НАТО в Брюсселе, где ему кроме моральных испытаний пришлось пройти и физические, в течение нескольких секунд сопротивляясь крепкому рукопожатию Дональда Трампа».

Bundeskanzlerin.de Макрон и Меркель

«После заявлений новоиспеченного французского лидера о том, что у него есть ряд жестких требований к Владимиру Путину, все ждали, насколько удастся Макрону реализовать заявленное, — отмечает издание. — Согласно тому, что мы услышали на пресс-конференции по итогам переговоров, хозяин Елисейского дворца с хозяином Кремля действительно успели обсудить украинский конфликт, сирийское противостояние и факт применения химического оружия на территории этого государства, ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне».

Удалось ли Макрону «надавить на Путина», как он это обещал сделать, у авторов редакционной статьи выяснить не получилось. Но судя по тому, что они пишут о выражении сторонами «взаимного согласия созвать в ближайшее время встречу в нормандском формате», французский лидер столкнулся в реализации своего победного плана с такими трудностями, что почел за благо позвать на помощь Германию. В надежде на то, что тандему Макрон — Меркель удастся добиться того, что не удалось связке Меркель — Олланд.