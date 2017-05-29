Чебоксары, 29 мая, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Для этого привлекут спортсменов. Если будет «ощущаться вибрация», то подрядчиков заставят провести новый ремонт. Проверять «неровности» доверят спортсменам на роллерных лыжах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Апрель 2017 года. Ямочный ремонт в Чебоксарах

В ходе планёрки в столичной мэрии глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков обратил внимание на организацию дорожных работ в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Он предложил подрядчикам «по возможности» перейти на ночные смены, чтобы не создавать неудобства горожанам и не допускать пробок.

«Необходимо тщательно контролировать качество дорожного покрытия. Основными контролерами должны быть не только эксперты, но и общественники. Главой республики была поставлена задача особое внимание обратить на качество и как один из элементов, которые мы можем использовать при проверке неровностей, — роллерные лыжи. Если будет ощущаться вибрация, то подрядчикам предстоит переделывать дорожное полотно», — предупредил Алексей Ладыков.

Ранее заявлялось, что для усиления контроля дорожных работ в этом году будет привлечён НИИ «Росдор» с передвижной диагностической лабораторией. В комиссию по приёмке выполненных работ, помимо специалистов, войдут представители ОНФ и другие активисты-общественники.

Напомним, в мэрии отмечали, что не раз приходилось слышать упреки по поводу дорог, разбитых чуть ли не сразу после ремонта или строительства. «На эту тему не раз приходилось слышать упреки. Администрация вынудила подрядчиков устранить брак за свой счет. В 2016 году таких повторных работ выполнено на 10 млн рублей, и мы впредь будем требовать от всех дорожников неукоснительного выполнения гарантийных обязательств», — подчёркивал Алексей Ладыков, подводя итоги 2016 года.

По данным администрации, в период с 2013 по 2016 год в Чебоксарах выполнялся капитальный ремонт, строительство, реконструкция 8 участков улично-дорожной сети города Чебоксары. В том числе 6 участков отремонтированы ОАО «Чувашавтодор», признанным банкротом в мае прошлого года. В итоге сегодня гарантийного ремонта требуют все 6 участков. Одним из самых проблемных участков является Сугутский мост, где в последние годы отмечается наихудшее качество дорожного полотна и который требует ежегодного ремонта, где технология ремонтных работ в 2012 году была соблюдена не в полном объеме, в связи с чем верхний слой асфальтобетонной смеси вылетает. Генподрядчиком ремонтных работ в прошлые годы являлся «Чувашавтодор».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах власти заставляют подрядчиков ремонтировать некачественно построенные дороги, усиливают дорожный контроль и проектируют новые объекты. В частности, в планах этого года — ремонт 27 дорожных участков, расширение пяти перекрестков. Кроме того, в столице Чувашии начнется проектирование, строительство дорог и предпроектная проработка по 12 объектам.