Астрахань, 29 мая, 2017, 20:37 — ИА Регнум. «Владимир Владимирович, не подписывайте «стратегию в интересах детей» без обсуждения ее с общественностью», — плакат с таким лозунгом демонстрировали пикетчики в знак недоверия к позиции уполномоченного.

Предоставлено РВС Пикет РВС против Анны Кузнецовой в Астрахани

«Недопустимо в демократическом государстве принимать национальную стратегию в интересах детей, не обсуждая ее с родителями. Когда чиновники, не посоветовавшись с родителями, приняли национальную стратегию в интересах детей 2012−2017 гг., это привело к печальным последствиям. Они стали вмешиваться в семейные вопросы без особой на то необходимости и отбирать детей под надуманными предлогами», — прокомментировал пикетчик.

Напомним, крупнейшие родительские организации России считают, что целый ряд действий Анны Кузнецовой уже ясно указывает на её соглашательскую проювенальную позицию. Сюда можно отнести далекое от реальности заявление омбудсмена по итогам исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об анализе практики изъятия детей из семей с точки зрения неправомерных действий органов опеки. Кузнецова заявила, что были «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». После чего представители родительских организаций, уже не первый год оказывающих экстренную помощь семьям, пострадавшим от неправомерных действий органов опеки, начали покидать общественный совет при уполномоченном.

На этом фоне омбудсмен занялась активным налаживанием «обмена опытом» с финскими коллегами. Более того, крайнее беспокойство российских родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства ко Дню защиты детей без какого-либо обсуждения с общественностью новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей». Настоящие авторы «десятилетки детства», равно как и текст новой стратегии, тщательно скрываются.

Добавим, реализация ныне действующей по 1 июня 2017 года стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам. Представители родительских организаций не раз отмечали зависимость продвигаемого в РФ данным документом курса от чуждых России иностранных идей и схем в семейной политике.