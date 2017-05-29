Москва, 29 мая, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Высылка пятерых российских дипломатов и объявление их персонами нон грата — парадоксальная ситуация, ярко демонстрирующая внутреннюю ситуацию в Молдавии, заявила журналистам официальный представить МИД России Мария Захарова.

ИА REGNUM МИД России

По мнению Марии Захаровой, вся эта ситуация показывает, что к деятельности российских дипломатов она отношения не имеет, но хорошо демонстрирует развитие ситуации в самой Молдавии.

Захарова официально подтвердила, что посольство России получило ноту МИД Молдавии, содержащую в себе объявление пятерых российских дипломатов персонами нон грата.

Стоит отметить, что президент Молдавии Игорь Додон назвал этот шаг молдавского правительства возмутительным актом, направленным против посольства России.

Комментируя данную ситуацию, член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов заявил, что Россия симметрично ответит Молдавии на объявление Кишиневом пяти российских дипломатов персонами нон грата.

Ответом Москвы станет высылка из России соответствующего числа сотрудников молдавского внешнеполитического ведомства.

Игорь Морозов выразил мнение, что за высылкой российских дипломатов стоят «антироссийские силы, находящиеся под влиянием евроинтеграционных сил и управляемые из НАТО и других спецслужб».