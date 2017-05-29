Нижний Новгород, 29 мая, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Нижегородское отделение общественной организации «Российское всероссийское сопротивление» присоединилось к серии пикетов, пикет против подписания «Национальной стратегии в интересах детей на 2018−2027 годы», подготовленной детским омбудсменом Анной Кузнецоваой.

Андрей Репин ИА REGNUM Общественники хотят, чтобы «детскую» стратегию обсуждали с родителями

По словам организаторов акции, их не устраивает невнятная позиция Кузнецовой по целому ряду вопросов.

«В частности, недавно Кузнецова представила президенту РФ доклад в котором написала, что ювенальная юстиция у нас в России имеет единичные случаи и все они касаются нарушений, допущенные органами опеки. И ювенальной юстиции у нас, якобы нет. Наша организация имеет множество подтверждений того, что с ювенальной юстицией у нас «все в порядке». Можем ответственно заявить», — говорит представитель РВС Екатерина Попова.

Андрей Репин ИА REGNUM Пикет проходит в непосредственной близости от нижегородского Кремля

Кроме того, РВС не устраивает, что омбудсмен не может внятно пояснить свою позицию по вопросу беби-боксов: «Нас беби-боксы не устраивают категорически. Мы считаем, что это расчеловечение и развращение молодых девчонок, которым можно было бы помочь. Предыдущий детский омубдсмен Павел Асатахов, к примеру, когда вник в ситуацию о том, что происходит в России и что нам навязывается со стороны Запада, принял жесткую позицию, заявив, что для России такая практика неприемлема».

«И вот сейчас Кузнецова собирается представить на подпись президенту РФ стратегию развития детства на ближайшие 10 лет. Эту стратегию никто не видит, она нигде не опубликована, никаких слушаний и обсуждений не происходит, все тихой сапой, — говорит Попова. — Что может быть в новой стратегии, мы уже догадаемся. Учитывая непонятную позицию Кузнецовой, мы допускаем, что новая стратегия будет написана в том же ключе, что и предыдущая, пятилетняя, но небольшими вариациями. Эти вариации будут касаться, к примеру, секспросвета, который будут в школу проталкивать».

«Поэтому мы хотим общественного обсуждения с родителями. Мы не дикие люди, но нас почему-то не посвящают в те вещи, которые касаются нас лично. Нашим пикетом мы хотим показать, что если в отношении детей, их родителей принимаются какие-то стратегии, то уж будьте добры, хотя бы с общественностью их обсуждать», — подытожила представитель РВС.

Андрей Репин ИА REGNUM Пикет РВС в Нижнем Новгороде

По ее словам, одиночные пикеты пройдут в Нижнем Новгороде 29 и 30 мая. Кроме того, на 3 июня запланировано проведение более массового мероприятия в центре Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2017 года было опубликовано открытое письмо председателя «Родительское Всероссийское Сопротивление» Марии Мамиконян, адресованное Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором общественница заявила о своем выходе из Общественного совета при уполномоченном.

Наряду с этим еще 75 родительских организаций подготовили свое обращение к Владимиру Путину, также ставшее реакцией на «нарушений фактически нет» Кузнецовой. Вслед за письмом эти организации начали одна за другой покидать вышеупомянутый совет.