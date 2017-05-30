Тбилиси, 30 мая, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Находясь с визитом в Грузии, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сделал ряд заявлений, которые выделяют эту поездку из череды рядовых событий. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Jadrogc Железная дорога

Йылдырым обратил внимание на то, что близится к финалу проект железной дороги, соединяющей столицы Азербайджана, Грузии и турецкий город Карс (БТК). По его словам, эта магистраль фактически доведет Турцию до Великобритании, еще сильнее подтолкнет проект исторического Шелкового пути, изменяющего судьбу региона. Таким образом, железная дорогая БТК оказывается частью китайского проекта «Шелковый путь».

Но, как говорится, не все так однозначно. Над идеей БТК Грузия, Турция и Азербайджан работали еще в 90-х годах ушедшего века, а китайские «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века» были заявлены значительно позже — в 2013 году. Сама привязка БТК к китайским разработкам в вопросе «Шелкового пути» выглядит довольно конъюнктурным шагом.

Зато Запад, чье присутствие в регионе, как предполагалось, должен символизировать БТК, обращал внимание на политические аспекты этого проекта. И прежде всего на политическую нестабильность Закавказского региона. Более того: в США даже появился закон, запрещающий американским компаниям принимать участие в финансировании БТК. Да и вообще экономическая выгода этой идеи вызывала вопросы, причем даже в странах, имеющих к ней непосредственное отношение.

О перипетиях БТК читайте здесь: Грузия на Шелковом пути или на шелковой нитке

Рекомендуем другие статьи Станислава Тарасова по ближневосточной и закавказской проблематике.