Махачкала, 29 мая, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Жители дагестанского села Батлаич Хунзахского района поддержали главу населенного пункта Артура Алиева, который был избит предположительно чиновниками районной администрации. Они выступили против передачи в аренду общественных земель, что послужило причиной конфликта.

Un Bolshakov Дагестанское село

Такое решение было принято на сельском сходе, в котором участвовали также жители других населенных пунктов муниципалитета сегодня, 29 мая, сообщил ИА REGNUM житель села, попросивший не указывать его имя.

«В понедельник на сход пришли жители Батлаича, Хунзаха, Гоцатля и других сел. Была озвучена версия, по которой спор произошел из-за передачи по фальшивым документам в аренду на 49 лет общественных земель между селами Батлаич и Арани. С этой целью без ведома Алиева и сельского собрания депутатов был изменен устав села Батлаич», — сказал собеседник.

По его словам, нападение на Алиева было совершено после того, как он пожаловался на мошеннические действия районному прокурору. Сельчанин утверждает, что подложные документы были подготовлены для передачи земельного участка в аренду местному жителю, владельцу строительной компании, связанной с администрацией Хунзахского района.

«Он и сам был на сходе. Говорил, что ситуация и его действия неправильно истолкованы. Было проведено голосование, в ходе которого участники схода решили не допустить изменения устава села и отозвать все документы об аренде. Земельный участок, из-за которого возник конфликт, было решено поделить между семьями села Батлаич с правом аренды на пять лет. Разумеется, он остается в ведении сельсовета», — рассказал местный житель.

Он добавил, что глава села Батлаич после избиения обратился в правоохранительные органы с заявлением. Сейчас он лечится в медсанчасти МВД Дагестана, где ранее были зафиксированы нанесенные ему побои.

Как сообщили в СУ СКР по Дагестану, проверка причастности к инциденту представителей руководства района продолжается. Корреспондент ИА REGNUM пытался связаться с Алиевым, но он оказался недоступен для комментариев из-за плохого самочувствия.

Напомним, глава села Батлаич Хунзахского района Артур Алиев был избит 25 мая. По его словам, инцидент произошел в кабинете главы района Саида Юсупова после того, как он выступил против передачи общественных земель села в аренду. Среди нападавших он называет заместителя главы Хунзахского района Шамиля Садрудинова. Алиев получил сотрясение головного мозга.