Красноярск, 29 мая, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска Юрий Парыгин погиб при падении с 17-го этажа. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Главного следственного управления по Красноярскому краю.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Дворовая парковка в Красноярске

Сообщается, что около 20:00 по местному времени (16:00 мск) в полицию поступила информация о том, что из окна лестничного пролёта 17-го этажа в Железнодорожном районе Красноярска выпал мужчина, который скончался на месте.

Тело мужчины было опознано, им оказался Юрий Парыгин, исполнявший обязанности вице-мэра Красноярска.

На месте происшествия работают следователи. Рассматриваются различные причины гибели вице-мэра, в том числе конфликт в семье.