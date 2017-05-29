Кишинёв, 29 мая, 2017, 20:20 — ИА Регнум. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — отметил Додон.

Kremlin.ru Игорь Додон

Он выразил мнение, что это реакция «евроунионистов» на его успехи в выстраивании отношений с Москвой. Поэтому, считает Додон, они «решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдавско-российских отношений».

«Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой (администрация президента Молдавии — прим. ИА REGNUM ) и Кремлём, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог. Предупреждаю со всей ответственностью эту власть, что принятое ею решение ввязаться в геополитические «игры» Брюсселя и Вашингтона, а также в «игры» военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным», — заявил Додон.

«Уверен, что они не понимают, какую цену придётся заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий», — подвел итог молдавский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. От посла РФ в Кишиневе Фарита Мухаметшина потребовали, чтобы российские дипломаты покинули Молдавию в течение 72 часов. Причины решения не называются. Молдавские СМИ предположили, что один из высланных дипломатов является фигурантом недавнего скандала с арестом за «шпионаж в пользу России» молдавского экс-депутата Юрия Болбочану, которого якобы завербовал сотрудник российского посольства в Молдавии.