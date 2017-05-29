Москва, 29 мая, 2017, 20:05 — ИА Регнум. В Госдуме итоги первой встречи нового президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным назвали «если не прорывом, то однозначно шагом вперед в российско-французском сотрудничестве», передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), об этом свидетельствует открытый и честный диалог и, в первую очередь, по ситуации в Сирии, в рамках которого обсуждались новые точки для взаимодействия по борьбе с международным терроризмом и была достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы.

Kremlin.ru В Версальском дворце состоялась встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. 29 мая 2017 года

«Важно, что Макрон видит своим приоритетом искоренение международных террористических группировок на территории Сирии, а не смещение правящего режима. И это, действительно, дает надежду на то, что наши контакты в этом вопросе будут интенсифицированы. Не менее важными являются также и вопросы по активизации нормандского формата по урегулированию ситуации на Украине», — сказал парламентарий.

Слуцкий также отметил признание со стороны Макрона того факта, что будущее Европы и ключевые вопросы международной повестки невозможно обсуждать вне диалога с Москвой.

«Это дает хорошие шансы на улучшение наших отношений, которые имеют многовековую историю», — считает Слуцкий.

«Конечно, разногласия пока остаются. Но очень важно, что первая встреча с новым французским лидером показала, что достижение общего знаменателя для Москвы и Парижа — это отнюдь не утопия», — заключил глава комитета.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его страна и Россия могут работать сообща над сирийским урегулированием. Президент Франции подчеркнул, что «наш абсолютный приоритет — это борьба с терроризмом и уничтожение террористических группировок, и в частности, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». «Это направляющая нить Сирии и я хотел бы, чтобы, кроме работы в рамках коалиции, мы бы смогли укрепить наше партнерство с Россией», — подчеркнул Макрон.