Москва, 29 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Законопроект о критериях, позволяющих определять самозанятых граждан, разработал Минюст РФ, сообщается на сайте министерства.

Эмблема Министерства Юстиции Российской Федерации

Критерии предлагаются следующие: «физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли; не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; не имеющее наемных работников», — сообщили в ведомстве.

Законодательно закрепить критерии определения понятия «самозанятые граждане» необходимо для обеспечения защиты прав самозанятых граждан, установления упрощенного порядка их деятельности, предоставления льгот, указали в Минюсте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 1 декабря 2016 года в послании Федеральному собранию указал на необходимость дальнейшего улучшения условий для ведения бизнеса в стране. В частности, глава государства предложил в течение 2017 года определить статус самозанятых граждан.