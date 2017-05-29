Вашингтон, 29 мая, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Шпионские фотографии нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 2018 были опубликованы одним из пользователей Instagram, 29 мая снимки также разместило у себя издание motor1.

Kolesa.ru Toyota Land Cruiser Prado 2018

Качество попавших в сеть снимков далеко от идеального, но они дают примерное представление о том, как будет выглядеть новый автомобиль. Изменения достаточно обширны, фары автомобиля полностью переработаны, у них больше нет спускающихся вниз уголков, как у предыдущей модели, при этом новая хромированная решетка радиатора имеет над фарами свое продолжение.

Как отмечает автор заметки на motor1, автомобиль стал выглядеть более «высокотехнологично». Известно, что в Японии машина будет продаваться со светодиодными фарами уже в стандартной комплектации. Бампер автомобиля также подвергся реконструкции, старые «противотуманки» ушли в прошлое, у новой модели они имеют угловатую форму. Задние фары изменились не сильно, примерно также дела обстоят с задним бампером.

А вот салон автомобиля поменялся, на приборной панели будет установлен 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, элементы управления отоплением и вентиляцией также выглядят по другому. motor1 пишет, что, по слухам, автомобиль получит новое рулевое колесо, которое будет похоже на то, которое стоит в Toyota Crown.

Напомним, четвертое поколение Land Cruiser Prado японская компания Toyota продает с 2009 года, передняя часть автомобиля уже один раз подвергалась небольшому рестайлингу, это было в 2013 году.

С июля 2015 года Land Cruiser Prado больше не собираются на заводе «Соллерс-ДВ» во Владивостоке, Toyota расторгла договор с компанией.