Великий Новгород, 29 мая, 2017, 19:44 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в 2017 году намерены заняться благоустройством парка Юности — это зелёная зона в Завокзальном районе города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, на благоустройство части будущего парка предполагается направить 15 млн 261 тыс. рублей. На эти деньги здесь намерены сделать прогулочные дорожки, установить детские площадки, а также обустроить скейт-байк-парк.

Adm.nov.ru Эскизный проект благоустройства парка Юности в Великом Новгороде

Размещение скейт-площадки на этой территории 26 мая единогласно одобрили члены общественной комиссии по контролю и координации муниципальных программ, направленных на формирование комфортной городской среды. При этом главный архитектор Великого Новгорода Евгений Жилин отметил, что единодушного мнения горожан по этому вопросу нет.

«В администрацию города обращались граждане с просьбой не устанавливать скейт-площадку в этом парке из-за того, что шум от неё будет мешать жителям близлежащего микрорайона. Но при этом у нас есть и ворох писем от представителей молодёжной общественности, которым этот парк необходим, они много лет просят администрацию решить этот вопрос. Мы тщательно изучили эту тему, подобрали соответствующие нешумные материалы, замерили расстояние от крайней точки дома до будущей площадки, и оно оказалось 110 метров — это довольно много», — отметил Жилин.

Он также отметил, что впоследствии между микрорайоном и парком будет построена улица Попова, вдоль которой будут высажены деревья — они также будут выполнять функцию звукопоглощения.

«Мы целенаправленно назвали этот парк «парком Юности», чтобы молодёжь разного возраста и из всех районов города могла там найти себе занятие», — также отметил Евгений Жилин.

Завтра, 30 мая, в 18:30 на территории бульвара Юности пройдут публичные слушания по этому вопросу.

Всего в 2017 году в рамках реализации федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории Великого Новгорода на благоустройство мест массового отдыха населения будет направлено 32,3 млн рублей бюджетных средств. Помимо парка Юности, 4 млн рублей будет направлено на территорию у пруда в микрорайоне Луговой на улице Большой Санкт-Петербургской: там приведут в порядок пешеходные дорожки, обустроят мостик для кормления уток, установят малые формы. Ещё 10,5 млн рублей будет направлено на благоустройство парковой зоны у реки Веряжа в Западном микрорайоне, где появятся вело-пешеходные дорожки и спортивная зона с тренажерами. Оставшиеся средства по программе общественная комиссия решила направить на окончание работ в сквере на пересечении улиц Фёдоровский ручей и Андреевской, где установлен памятник Дмитрию Балашову, а также на озеленение парка Юности и обустройства в нём воркаут-площадки и тренажёров.

Напомним, ранее предполагалось выделить средства программы на работы в парке 30-летия Октября и благоустройство сквера у Дома культуры и молодёжи «Город». Однако выяснилось, что сквер у ГДК требует комплексного обустройства, на что необходимо дополнительно 4 млн рублей. В парке 30-летия Октября планировали обустроить мостик на месте, где ежегодно в паводок затапливает пешеходную дорожку, но, по словам вице-мэра Павла Морозова, необходимо объявлять конкурс на эти работы, что «повлечёт за собой понижение цены, а деньги по программе должны быть освоены полностью». Планируется вернуться к этим вопросам при формировании планов по благоустройству на следующий год.