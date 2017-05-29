Воронеж, 29 мая, 2017, 19:42 — ИА Регнум. «В конце года мы планируем ещё одну авиационную премьеру — это Ил-112В, лёгкий военно-транспортный самолёт. Поэтому год довольно-таки богатый на авиационный урожай», — заявил Рогозин, докладывая на совещании о планах по испытаниям новых самолетов и вертолетов на этот год.

Allocer Макет Ил-112В

«У нас в начале года взлетел боевой самолёт — истребитель МиГ-35, сейчас — гражданский вертолёт, созданный, собранный в Приморском крае, и опорный самолёт для наших авиационных линий», — добавил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Воронежском авиазаводе ведется сборка первого опытного образца Ил-112В: в ноябре 2016 года специалисты Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) завершили сборку фюзеляжа Ил-112, а в феврале самолет поступил в цех окончательной сборки.

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Рогозин в Воронеже: проект Ил-112В будет реализован по графику

Ранее сообщалось, что на крыло первый Ил-112В должен встать в июле 2017 года. При этом уже известно, что ВАСО получит заказ на серийное производство этих самолётов для силовых структур. Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что речь может идти о потребности в сотне таких самолетов.