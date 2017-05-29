Тамбов, 29 мая, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе региональной конференции представителей малого и среднего бизнеса ответил на вопросы предпринимателей и обсудил с ними перспективы развития местной экономики, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

В День российского предпринимательства в Тамбове прошла традиционная областная конференция представителей малого и среднего бизнеса, объединившая около 500 руководителей предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, представителей банков, федеральных структур, органов власти. В этом году организаторы поменяли формат проведения конференции, наибольшее внимание уделив диалогу бизнеса и власти. Девять диалоговых площадок были посвящены актуальным темам: кредитование бизнеса, внешнеэкономическая деятельность, молодежное предпринимательство, бизнес общественного питания.

«Сегодня нет докладов, — сказала начальник областного управления по развитию промышленности и предпринимательства Наталия Макаревич во вступительном слове, подчеркнув, что за прошедший год тамбовский бизнес вырос «и количественно, и качественно». — Доля малых и средних предприятий составляет 60% в общем количестве предприятий по области, доля оборота их продукции — 48%, а численность работающих превысила четверть от общего числа работающих в сфере экономики. Увеличился и налоговый вклад — 1,7 млрд рублей с темпом роста 108%. Задачей этого года является дальнейший рост. Мы ожидаем увеличение оборота продукции как минимум на 7,3%».

По ее словам, в этом году в ход пойдут новые инструменты поддержки бизнеса — не прямое финансирование в виде субсидий и грантов, а помощь в организации работы, предоставление микрозаймов, оказание услуг в поиске рынков сбыта, по обучению кадров, аренде помещений.

На конференции также работала выставка, где были представлены успешные проекты предпринимателей, получивших государственную поддержку. Например, предприятие «Диарит», благодаря субсидии, приобрело оборудование для выпуска хлебцев. Сегодня эта продукция востребована ритейлером. Предприниматель Екатерина Полякова дополнила швейное производство «растущей» детской одежды розничной торговлей. Котовский картинг-клуб Сергея Морева обзавелся новыми машинами. «Палата ремесел» расширила свое присутствие на рынке сувенирной продукции.

Новый формат общения предпринимателей с главой администрации области Александром Никитиным в виде вопросов-ответов предполагал больший уровень доверия.

«Вместе с вами я хотел бы оценить результаты государственной поддержки и поговорить о новых подходах в господдержке. Я вижу самые главные резервы для роста региональной экономики именно в малом и среднем бизнесе. Мы все заинтересованы в том, чтобы в этой сфере было больше участников, а также в расширении ассортимента качественной продукции. Сегодня известно о большом вкладе нашего региона в обеспечение продовольственной безопасности России, но у нас есть огромный потенциал в индустриальной промышленности», — цитируют в областнмо управлении пресс-службы слова губернатора.

Александр Никитин поделился с предпринимателями главной формулой успеха: всю жизнь работать над собой и быть очень настойчивым. Диалог власти и бизнеса затронул несколько тем: создание индустриальных парков и технопарков, борьба за получение Котовском статуса территории опережающего развития, участие малого бизнеса в системе госзакупок, работа над продвижением проекта по месторождению «Центральное» в Рассказовском районе, развитие интернета в глубинке, применение контрольно-кассовой техники нового поколения, торговля вино-водочными изделиями, социальная и экологическая ответственность бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в тамбовском Котовске состоится один из этапов национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Он соберет предпринимателей со всей страны. За 7 лет в стране было проведено уже более 50 масштабных предпринимательских форумов, но только один из них прошел в малом городе, таком же, как Котовск, который сейчас претендует на статус территории опережающего социально-экономического развития.