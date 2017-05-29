Рим, 29 мая, 2017, 19:29 — ИА Регнум. 86 мигрантов в ночь с 28 на 29 мая были оставлены контрабандистами у берегов Сиракузы (Сицилия). Новость публикует Il Giornale di Sicilia в понедельник 29 мая. Как установили следователи объединенной группы по борьбе с незаконной иммиграцией прокуратуры Сиракузы, беженцы прибыли на двух различных лодках: первые 41 человек высадились на островке Капо Пассеро, остальные — в городе Аволе.

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Первые, 19 мужчин, 15 женщин и 7 детей являются беженцами из Сирии, Афганистана и Ирака, по словам иммигрантов, они приплыли на моторной лодке размерами около 10 метров из турецкого порта Измир. Мигрантов заметил патрульный катер береговой охраны и передал их под присмотр в палаточный городок торгового порта Аугуста.

Вторая высадка произошла спустя несколько часов на пляже возле города Авола. По словам иммигрантов, парусник, экипаж которого предположительно состоял из трех граждан Украины, оставил людей на берегу и уплыл. Беженцы рассказали, что они плыли шесть дней и приплыли из Турции. 45 иммигрантов (26 мужчин, 9 женщин и 10 несовершеннолетних), иракские, турецкие и иранские поданные оплатили каждый 6000 евро за поездку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным агентства ООН с начала 2017 года 60 тыс. 521 мигрант прибыл в Европейский союз по морю, более 80% высадились в Италии, остальные прибыли в Грецию, на Кипр или в Испанию.