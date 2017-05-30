Анкара, 30 мая, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Подписанное между Турцией и Россией заявление о снятии торговых ограничений подтвердило решение, принятое еще 3 мая во время личной встречи президентов России и Турции. Впрочем, что касается пресловутых турецких помидоров, запрет на них пока сохраняется. Как сказал Дмитрий Медведев, запрет на ввоз некоторых турецких продуктов и ограничения на въезд турецких граждан на работу будут сняты, но и со стороны Турции должны последовать шаги. Эти и другие главные новости Турции обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На улучшение в сфере экономического сотрудничества Турция идет и с другими странами: так, выступая на праздновании юбилея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Эрдоган отметил важность и совместность работы стран одного и того же региона, тем более такого сложного. По мнению Эрдогана, концентрироваться нужно на общих интересах, а не на спорах. Там же турецкий президент сравнил порты Черного моря с лавками большого рынка, отметив, что ОЧЭС может работать лучше.

Между тем в самой Турции все далеко не спокойно. Череда арестов, начавшаяся после попытки переворота в июле прошлого года, продолжается — их число достигло полусотни тысяч. Прошедший референдум лишь усилил «охоту на ведьм», аресты следуют один за другим, только за последнюю неделю полиция задержала порядка 600 человек.

Да и сама возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития движется к кризису. Подробности здесь: Главное о Турции с 22 по 28 мая 2017 года

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