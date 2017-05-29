Москва, 29 мая, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Компания Citroen отзывает в России около 30 тыс. Citroen C4 хэтчбек/DS4, причиной отзыва является дефект троса замка капота, информация об отзыве размещена 29 мая на сайте Росстандарта.

Anakin732 Peugeot Citroen

Citroen отзывает машины, которые были проданы в период с с января 2011 г. по июнь 2016 г. Компания проинформирует клиентов о необходимости посещения сервиса по телефону или электронной почте.

На сайте Росстандарта выложен список VIN-кодов машин, которые попадают под отзыв, автовладельцы могут самостоятельно проверить, совпадает ли код их автомобиля с выложенным списком.

Citroen сообщает, что в сервисных центрах специалистами будет бесплатно проведена проверка состояния троса замка и при необходимости будет установлена защита, препятствующая коррозии и надежно крепящая трос к обшивке капота.

Напомним, 12 мая Citroen сообщила, что отзывает в России 339 автомобилей Citroen C4 седан, причиной отзыва явилось то, что на автомобили при сборке не были установлены светодиодные ходовые огни.

В 2016 году продажи группы Peugeot Citroen в России снизились на 12,6%, компания смогла реализовать 10,5 тыс. автомобилей. В то же время мировые продажи группы выросли на 5,8%, было продано 3,146 млн машин.