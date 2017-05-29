Париж, 29 мая, 2017, 19:15 — ИА Регнум. На юго-западе Франции производители фуа-гра возобновили свою работу после шестинедельной остановки производства из-за вспышки птичьего гриппа, 29 мая сообщает Reuters.

Torange.biz Домашняя птица

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«Сегодня наступил важный день, мы получили разрешение продолжить работу на птицефермах. Но это всего лишь один шаг… предстоит сделать еще очень много», — говорится в заявлении межпрофессионального комитета Cifog.

Напомним, в текущем году во Франции в результате птичьего гриппа были отбракованы около 4 млн 500 тыс. домашних птиц. Ущерб птицеводству Франции, нанесенный в 2017 году, оценивается в $391 млн.

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За последние два года из-за вспышек птичьего гриппа во Франции упал экспорт фуа-гра. Япония, один из основных импортеров фуа-гра, заблокировала поставки из Франции. Иностранные продажи упали до $93 млн в 2016 году, ожидается, что данный показатель сохранится и в текущем году. В 2015 году объем продаж фуа-гра составил $113 млн.