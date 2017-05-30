Киев, 31 мая, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Судя по опыту Грузии и Молдавии, Украине нужно готовить свои дороги к безвизовому режиму. 11 июня, когда решение по безвизу вступит в силу, возможны серьезные пробки на западной границе страны. По ожиданиям, пассажиропоток в первый же день действия безвиза вырастет примерно на 30%, и далее — на 10−15%.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Между прочим, дорога на Запад — славная (без иронии), европейского уровня. За состоянием дороги будут особо следить, причем осуществляющая контроль компания получит от Европейского банка реконструкции и развития за свои услуги 39 миллионов евро (для Украины это, однако, не подарок, деньги придется вернуть), а некрупные повреждения дороги подрядчик обязуется устранять за несколько часов.

А вот с аэропортами все не так гладко: на недавно отремонтированную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Запорожья уже приземлился самолет, и все бы ничего, но бетон к тому времени еще не схватился. Самолет с бетоном на турбинах, крыльях, нижней части фюзеляжа и стойках шасси в Киев вернуться, разумеется, не смог, — степень повреждений полосы не уточняется, но, судя по приключившемуся с самолетом, ее можно примерно представить.

Другие злоключения в области инфраструктуры Украины читайте в статье: Подайте на евроколею! — Украина клянчит на перешивку железных дорог: обзор

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