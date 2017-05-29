Париж, 29 мая, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон будет совместно с президентом РФ Владимиром Путиным отслеживать ситуацию с преследованием геев в Чечне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой России.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

В ходе беседы с российским лидером, по словам Макрона, был поднят вопрос о ситуации с секс-меньшинствами в России, в частности на территории Чечни.

Напомним, президент Франции и раньше высказывался по поводу притеснения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Это тема также стала предметом одной из встреч в ходе предвыборной кампании. С осуждением якобы имеющихся фактов преследования секс-меньшинств в северокавказской республике выступили также государственный и политический деятель, журналист Жан-Люк Меланшон и участник первого тура президентских выборов во Франции в 2017 году Бенуа Амон.

Напомним, тема преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне всплыла после публикации в «Новой газете» информации о якобы задержаниях более 100 человек за их приверженность нетрадиционным сексуальным взглядам, при этом говорилось о трех убитых.

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За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель

Эти факты в Чечне опровергли. Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Рамзан Кадыров заверил Владимира Путина об отсутствии каких бы то ни было подтверждений сообщений указанной информации. Проверки правоохранительных органов, инициированные уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, также не подтвердили случаев пропажи людей в Чечне.

Однако в защиту «чеченского гей-сообщества» раздались голоса правозащитников из-за рубежа. Среди тех, кому оказалась небезразлична судьба геев в Чечне, были в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, глава Европарламента Антонио Таяни, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, американский сенатор Бен Кардин.

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