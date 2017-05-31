Москва, 31 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Музыку для этой постановки писал Чайковский, а текст — Островский, еще с детства вдохновленный сказками про ожившую снежную девочку. Этот творческий тандем драматурга и композитора оказался легким и плодотворным, и пьеса, и ее музыкальное оформление создавались на едином дыхании.

Валентин Серов. Портрет Н. А. Римского-Корсакова. 1898

Покуда Островский хвалил Чайковского за написанную музыку, другой композитор, Римский-Корсаков, раскритиковал произведение и взялся за свой вариант «Снегурочки». Надо заметить, что подобным образом он нередко поступал с работами Чайковского, испытывая к нему, видимо, какую-то сложную смесь ревности и зависти, критикуя и получая критику в ответ (кстати, после смерти Чайковского он стал убежденным пропагандистом его работ).

А пока что на «Снегурочку» Римского-Корсакова обрушился шквал критики. Его поддержал только сам Островский, открывший для себя по-новому собственную героиню. Со временем работу Римского-Корсакова признали, и даже сам Чайковский сказал, что позавидовал сопернику: его версия оказалась лучше.

О сложных отношениях двух великих композиторов, о двух творческих судьбах, которые пересеклись на одном тексте, читайте в статье: «Снегурочки» не тают

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